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AK Parti Kütahya milletvekillerine TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeliklerinde görev

AK Parti Kütahya milletvekillerine TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeliklerinde görev

Politika Haberleri

AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir'in Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı ve Komisyon üyeliklerindeki yeni görevleri belli oldu.

AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir'in Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı ve Komisyon üyeliklerindeki yeni görevleri belli oldu.

Kütahya milletvekillerinden Adil Biçer, TBMM Meclis Divan Katip üyesi, İsmail Çağlar Bayırcı, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi ve Mehmet Demir, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İsmail Çağlar Bayırcı Adil Biçer Kütahya Politika Haberler

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