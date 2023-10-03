AK Parti Kütahya Milletvekilleri İçişleri Bakanı'na Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu

AK Parti Kütahya milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya terör saldırısı sonrası 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası yapılan basın açıklamasında, Bakan Yerlikaya'ya geçmiş olsun dilekleri ile ilimiz genelindeki talepler iletilmiştir.

AK Parti Kütahya milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya terör saldırısı sonrası 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sonrası AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir tarafından ortak bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'yı Kütahya milletvekilleri olarak ziyaret ettik. 1 Ekim'de gerçekleşen hain saldırı nedeniyle değerli Bakanımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi ve ilimiz genelindeki taleplerimizi ilettik. Bakanımıza misafirperverliği ve ilimize göstermiş olduğu ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi. - KÜTAHYA