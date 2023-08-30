AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığına Melih Berk Sildir atandı

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Melih Berk Sildir getirildi.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanlığı görevine, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız tarafından Melih Berk Sildir atanmıştır. Gençlik Kolları Başkanımıza görevinde başarılar diler, görevini devreden Usame Doğan'a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" denildi.

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk Sildir, "Beni bu göreve layık gören Genel Başkanımız Eyüp Kadir İnan başta olmak üzere, destekleri için İl Başkanımız Mustafa Önsay'a, Kütahya milletvekillerimiz İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir'e ve geçmiş dönem Gençlik Kolları Başkanımız Usame Doğan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA