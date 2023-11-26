AK Parti Kütahya İl Başkanlığında Teşkilat Temayül Yoklaması Yapıldı

AK Parti Kütahya İl Başkanlığında 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Yerel Seçimler için aday belirleme işleminin ilk ayağı olan teşkilat temayül yoklaması yapıldı. Belediye başkan adaylarının belirlenmesindeki önemli kriterlerden biri olan temayül yoklaması AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirildi.

Ak Parti Kütahya İl Başkanlığında 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Yerel Seçimler için aday belirleme işleminin ilk ayağı olan teşkilat temayül yoklaması yapıldı.

Belediye başkan adaylarının belirlenmesindeki önemli kriterlerden biri olan temayül yoklaması AK Parti İl Başkanlığında Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve beraberindeki genel merkez ekibi ile birlikte gerçekleştirildi.

Tüm teşkilatları ile Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır ve kararlı olduklarını söyleyen AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Gerçekleşen temayül yoklamamızın teşkilatımıza ve Kütahya'mıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA