AK Parti Kütahya İl Başkanı ve Milletvekilleri Kentsel Dönüşüm Projelerini İnceledi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ile Mehmet Demir Vefa ve Osmangazi Mahallesinde kentsel dönüşüm projelerinin geldiği son aşamayı incelediler.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Başkanı Mustafa Önsay, "Kütahya Vefa Mahallesi ve Osmangazi Mahallesi yerinde kentsel dönüşüm projelerinin geldiği son aşamayı inceledik. Milletvekillerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyarette, vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak konutlarda incelemelerde bulunduk. Büyük kısmı tamamlanan Vefa yerinde kentsel dönüşüm projemiz 495 konut, 10 Ticari birim ve 1 Adet camiden oluşuyor. Toplam 545 milyon 820 bin TL bedelle gerçekleştirilen proje ile Vefa Mahallesi sakinlerimiz depreme dayanıklı, son sistem yeni ferah konutlarına kısa sürede kavuşacaklar. Aynı şekilde Osmangazi Mahallesi yerinde kentsel dönüşüm projesinde, 495 konut, 5 ticari birim ve 1 adet cami kompleksi ile toplam 432 milyon 650 bin TL bedelle yapılan proje sayesinde hemşerilerimiz huzurlu konutlarına kavuşacaklar. Deprem bölgesinde bulunan şehrimizde gerçekleştirilen bu projelerle, depreme dayanıklı yeni modern konutlar sayesinde daha güvenli yapılarla hemşerilerimizi buluşturmuş oluyoruz" dedi. - KÜTAHYA