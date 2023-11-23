AK Parti Kütahya İl Başkanı ve Milletvekilleri Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya milletvekilleri birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek il ve ilçelerin taleplerini iletti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Milletvekillerimiz Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ettik. İlçe ve belde belediyelerimizin taleplerinin yanı sıra Kütahya Merkezde Ahmetoluğu çiftliği bölgesinde 'İlk İşyerim' projesi kapsamına aldırdığımız, arsa tahsislerini tamamladığımız 60 işyeri için talep toplama ve projelendirilmeye geçilmesi talebimizi ilettik. Yine merkezde köyden mahalleye dönüşen 26 mahallemizde hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimiz için TOKİ eliyle toplu ahır yapımı talebimizi ilettik. Ağrı Merkezde yapımı devam eden projenin benzerinin Kütahya merkezde yapılması, mahallelerimizdeki bulunan 16 bin 40 büyükbaş, 37 bin 414 küçükbaş hayvan mevcudumuzun sürdürülmesi ve artırılması, daha modern şartlarda hayvancılığa geçişimiz için büyük önem arz etmektedir. Kütahya'mızın tüm sektör ve alanlardaki talep ve beklentilerini azim ve gayretle takip etmeye devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA