AK Parti Kozan İlçe Başkanlığı İstişare Etkinliği Düzenlendi

AK Parti Kozan İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen istişare etkinliğinde milletvekilleri, parti yöneticileri ve teşkilat üyeleri bir araya geldi. Etkinliğe katılanlar seçim döneminde gösterdikleri birlik ve beraberlik ruhunun AK Parti'nin başarısını artırdığını vurguladılar.

Ak Parti Kozan İlçe Başkanlığınca organize edilen istişare etkinliğinde milletvekilleri, parti yöneticileri ve teşkilat üyeleri bir araya geldi.

Durmuşlu Mahallesi'ndeki tesiste düzenlenen etkinliğe, AK Parti Adana milletvekilleri Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru ve Faruk Aytek, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, programdaki konuşmasında, seçim döneminde gösterdikleri birlik ve beraberlik ruhunun, AK Parti'nin başarısını artırdığını söyledi.

Türkiye'nin daha da gelişmesi için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Bilgili, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar istişarede bulundu.