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AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan 8. Olağan Kongre Açıklaması

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan 8. Olağan Kongre Açıklaması
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AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 17 Ocak'ta yapılacak 8. Olağan İl Kongresi için hayırlı dileklerde bulundu ve katılımcılara teşekkür etti.

Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 17 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresinin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 17 Ocak'ta yapılacak olan AK Parti Konya 8. Olağan Kongre sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Angı, "Konya olarak inşallah 17 Ocak Cuma günü saat 14.00'de Konya Spor ve Kongre Merkezinde Cumhurbaşkanımızın teşrif edeceği 8. Olağan İl Kongremizi yapmış olacağız. Öncelikle kongremizin hem partimiz için hem şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Uzun dönemdir il başkanı olarak birlikte çalıştık. Öncelikle herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu şehrin güzel insanlarına her zaman müteşekkiriz. Uzun bir dönemde görev yaptım. Tüm hemşerilerimize, tüm üyelerimizden, tüm partilerimizden, her türlü kurum yöneticilerimizden ve aklımıza gelebilecek tüm kademelerde görev yapmış kardeşlerimizden Allah razı olsun. Onların da haklarını helal etmelerini istiyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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