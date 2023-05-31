AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı: Aziz milletimiz doğru adamla yürümeye karar verdi

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, seçim sürecinin kolay olamadığını belirterek, "Aziz milletimiz doğru adamla yürümeye karar verdi. Ülkemiz kazandı, bu ülkenin dostları kazandı" dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı seçimin ardından değerlendirmelerde bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi. İl Başkanlığında düzenleneb toplantıda konuşan Başkan Hasan Angı, 14 Mayıs milletvekili seçimlerinin ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen 2. turun millete ve şehre hayırlı olmasını diledi. Başkan Angı, "Sonuçlar itibariyle baktığımız zaman Cumhurbaşkanımız yola devam ediyor. Aziz milletimiz doğru adamla yürümeye karar verdi. Ülkemiz kazandı, bu ülkenin dostları kazandı, bu ülkeye dostça yaklaşmayanlar da pozisyon değiştiriyor. Şu 2 gün içinde tüm dünyanın liderleri kutlama mesajları yayınlayarak veya arayıp tebrik ederek Türkiye'ye karşı olan ilgilerini ve bakışlarını gösteriyor" dedi.

"En büyük destek Konya'nın"

Türkiye'nin ilk defa 2. turu yaşayan bir ülke olduğunu söyleyen Hasan Angı, "Daha önce hep tek turla seçim yaşayan bir ülkeyken 2. tur tecrübesini de birlikte gördük. Bu 2 haftalık dönemde tüm Cumhur İttifakı'nın partilerince sahada tam kadro olarak çalışmaları yürüttük. Milliyetçi Hareket Parti'mize, Yeniden Refah Parti'mize ve Büyük Birlik Parti'mize teşekkür ediyorum. Tüm kademeleriyle bu çalışmaların içinde oldular. 14 Mayıs'tan sonra seçilen milletvekilleri cumhurbaşkanımıza oy isteme noktasındaki saha ziyaretlerinde birlikte oldu. Uyum içinde bir süreç yönetildi. Çünkü ilkeler etrafında bir araya gelmiş liderlerin kadroları olarak bize düşen de o gücü sahaya yansıtmaktı. Hamdolsun bu da gerçekleşti" şeklide konuştu.

Konya'nın ilk günden beri Recep Tayyip Erdoğan'a gerek başbakanlığı döneminde gerekse cumhurbaşkanlığı döneminde hep yüksek desteği verdiğini belirten Angı, "Onun için ne kadar teşekkür etsek az. En son oranlara baktığımız zaman en öndeki şehirlerden biriyiz. Türkiye'de 2 adayın aldıkları oy farklarının sonuca ne kadar yansıdığı noktasında en büyük destek Konya'nın. Cumhurbaşkanımızın Konya'ya olan muhabbetine, Konyalılar da karşılık verdi" ifadelerini kullandı. - KONYA

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