AK Parti Konya İl Başkanı Angı, partisinin seçim çalışmalarını değerlendirdi

Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milletin desteğinin sürdüğünü söyledi.

Angı, parti binasında düzenlenen gazetecilerle buluşmasında, seçim çalışmalarının hızla sürdüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kentte kalabalık bir miting düzenlediklerini anımsatan Angı, 31 ilçede milletvekili adayları ve partililerle çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Angı, Konya'da düzenlenen mitingin coşkuyla geçmesinin yüzleri güldürdüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bunu kıskanan, meydanlara gidemeyenler de sokak aralarında maalesef miting yaptıklarını zannediyor. Cumhurbaşkanımıza tüm vatandaşlarımızın ilgisine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza aziz milletimizin desteği artarak devam ediyor. 21 yıldır bu ülkeyi nereden nereye getirdiğini hep birlikte yaşıyoruz, görüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bu süreç yönetiliyor. Her alanda güçlü ve büyük Türkiye'nin inşası devam ediyor. İnşallah 14 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanımızın kutlu yürüyüşü devam edecek. Tüm adaylarımız, sahada bu çalışmayı samimi şekilde yürütüyor."

"Yoğun bir açılış ve temel atma programı gerçekleştirdik"

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Türkiye'nin birçok alanda hızla büyük gelişme yakaladığını dile getirdi.

Konya'da da büyük yatırımların ve hizmetlerin yapıldığına değinen Altay, "7 Nisan-3 Mayıs'ta yoğun bir açılış ve temel atma programı gerçekleştirdik. Konya Banliyösü dahil toplamda 36 yeni eser ve hizmetin açılışını, temel atmasını yaptık. Bunların toplam bedeli 3 milyar 862 milyon lira. Cumhurbaşkanımız da 1,5 milyar liraya yakın yatırımın açılışını gerçekleştirdi. Böylece 5 milyar 326 milyon liralık eser, şehrimize kazandırıldı." ifadelerini kullandı.

Toplantıya; AK Parti Konya milletvekilleri ve adayları, merkez ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ile medya temsilcileri katıldı.