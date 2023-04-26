AK Parti Konya İl Başkanı Angı, gündemi değerlendirdi

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, gündemi değerlendirdiği toplantı düzenledi.

Angı, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, seçim çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

AK Parti iktidarında kazandırılan hizmetlerin açılışının yapıldığına değinen Angı, "Hem yerel de hem ülke genelinde 50-60 yıldır bekleyen işlerin yapıldığı, büyük projelerin hayata geçtiği 21 yılı yürüttük. Cumhurbaşkanımız inşallah 2 Mayıs Salı günü saat 16.30'da şehrimizi teşrif edecek." diye konuştu.

Angı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kasımda Konya'da bir dizi programa katıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"İnşallah 2 Mayıs'ta da tekrar karşılayacağız, kendisini dinleyeceğiz. Bu şehre her gelişinde onu coşkuyla karşıladık. Miting alanlarını doldurduk ve sandık zamanı geldiğinde en büyük desteği vereceğiz. Konya, her dönem devletin geleceği adına duyduğu kaygıyla duruşunu hep net belirlemiştir. 'İttifaklar nereye yürümek istiyor, kim kimle kol kola, ülkenin büyümesini isteyen kimler?' Büyümesinden rahatsız olan dışarıdakiler. Yani bir takım ülkeler ki başında Amerika da dahil, Avrupa'nın birçok ülkesi. Türkiye'nin büyümesinden rahatsız. Yıllarca sömürdükleri Afrika'nın uyanmasından rahatsızlar. Orta Doğu'daki hesaplarının bozulduğundan rahatsızlar. Bunun için de dostlarıyla, iktidar değişimi için ellerinden geleni ortaya koyuyorlar."