AK Parti Konya'da temayül heyecanı

Ak Parti Konya İl Başkanlığında 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Yerel Seçimler için teşkilat temayül yoklaması başladı.

Ak Parti teşkilat temayül yoklaması 81 ilde eş zamanlı olarak başladı. Bu çerçevede AK Parti Konya İl Başkanlığı, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimler için teşkilat temayül yoklamasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın katılımıyla Karatay Spor ve Kongre Merkezinde gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, "AK Parti olarak bizim için seçim hazırlıkları, bir önceki seçim bittiği anda başlar. Bu bakımdan 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik çalışmalarımıza da 28 Mayıs'ın hemen akabinde Bismillah dedik. Bu süreçte bir taraftan milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışırken bir taraftan da seçim hazırlıklarına başladık. Bilindiği üzere 9 Kasım itibariyle aday adaylığı için başvuru sürecini başlatmıştık. 22 Kasım'da aday adaylığı süreci neticelendi. AK Parti kurulduğundan bugüne artık bir adet haline gelen, demokrasinin bir beşiği olan temayül yoklaması için Konya'dayız. Bu vesileyle öncelikle partimizden aday adayı olarak bu kutlu saflarda olma cesareti gösteren her bir kardeşimize müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum. Temayül yoklamalarımız milletimizin ve teşkilat mensuplarımızın görüşlerini alma noktasında bizim için çok önemli. Zira aday belirleme sürecinde titiz çalışmalı ve icraat politikalarımıza ciddi katkı sağlayacak adaylarla yola devam etmek zorundayız" dedi.

"Burada elde ettiğimiz çıktı ve raporları Cumhurbaşkanımıza sunacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda çalıştıklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda kadrolarımız her ilimizde yoklamalarda katılarak vatandaşlarımızın ve teşkilatımızın adaylara bakış açılarını ve önerilerini alacaklardır. Biz de bugün bu kapsamda Konya'dayız. Burada elde ettiğimiz çıktı ve raporları Cumhurbaşkanımıza sunacağız. MYK'mız bunları masaya yatıracağız. Cumhur İttifakı ortaklarımızla istişareli bir şekilde sürecimizi devam ettiriyoruz. Bu toplantı ve değerlendirmelerimiz sonunda şehirlerimiz için en uygun isimleri Aralık ayının ilk yarısından itibaren açıklamaya başlayacağız" şeklinde konuştu.

"Belediyecilikte Ağustos böceği gibi değil arı gibi olmak gerekir"

Hamza Dağ, Konya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı eserleri örnek göstererek, "Konya Büyükşehir Belediyemiz partimizin icraat siyasetini en güzel şekilde özetlemektedir. Gerek Konyamızın kalkındırılmasında ve huzurunda gerekse de yakın dönemde yaşadığımız asrın felaketinde Konya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalar taktir edilesidir. Belediyecilikte Ağustos böceği gibi değil arı gibi olmak gerekir. 7 gün 24 saat çalışmak gerekir. Eser üreterek, hizmet ederek vatandaşların hayatına dokunmak gerekir. Kısacası bal yapmak gerekir. Tembellik yapmakla belediyecilik yapılmaz. Özellikle büyükşehirlerde hayat çok hızlı akıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeki belediyelerimizi görmekteyiz. Adeta can çekişmekteler. Buradaki yönetsel sorunlar birikerek çözülmesi zor hale gelmektedir. Bu şehirlerimizin başındaki zati muhteremler 4 yıl 8 aydır üzerlerine vazife olmayan işlerle uğraşmaktadırlar. Seçildikleri kentler afetle boğuşurken ya tatile çıkmaktalar ya da balığa gitmekteler. Sözlerini unuttular, milletin kendilerine verdiği görevi bir kenara bırakıp farklı makamlar peşinde koştular, o makamları da elde etmeleri mümkün olmadı. Kentleri için değil kendi siyasi gelecekleri için çalıştılar. Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeciliği kısır döngü belediyeciliğidir. İşte şimdi karne günü yaklaşıyor. Koca bir dönem dersleri asıp sınav haftası kütüphaneye gidenleri korkulu günler bekliyor. Milletimizin, kendilerini şu son 4 ayda hatırlayanlara gereken cevabı vereceğinden şüphemiz yok. Bu saatten sonra söylenecek boş laflara karnımız tok, Ağustos Böceklerine açacak kapımız yok. Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle önümüzdeki süreçte de muhalefetin içinde bulunduğu keşmekeşi umursamadan, oluşturmak istedikleri suni gündemlere aldırmadan kollarımızı sıvayacak, tüm gücümüzle ülkemizin dört bir yanını AK Parti Belediyeciliğine kavuşturmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. İnsanoğlunun kaybolan yılları geri gelmez ama inşallah biz CHP'nin elinde tanınmaz hale gelen şehirlerimizin kaybolan yıllarını geri getireceğiz" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, temayül yoklamasının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Temayül yoklamamızın hayırlara vesile olmasını diliyor tüm ülkemizde inşallah bu gün AK Partinin ayrı bir bayram havası çıkaracağını düşünüyorum. İnşallah da buradan çıkacak neticeyle 31 Mart 2024 seçimlerinde tüm Türkiye'de başarılı ve hayırlı bir neticeyi elde edeceğimizden şüphem yoktur" ifadelerini kullandı. - KONYA