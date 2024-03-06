AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı: Kadınlar Karar Mekanizmasında Yer Almalı

AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, kadının yaşanabilir dünya adına karar mekanizmasında yer alarak canla başla çalışan bir kimlik olduğunu belirtti.

Çankırı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların dünyanın her yerinde belirleyici pozisyonunda olduğunu ifade etti.

Kadının uzlaştırıcı gücüne dikkati çeken Çankırı, ayrıca bir araya getiren, buluşturan, uzlaştıran ve yaşanabilir dünya adına karar mekanizmasında yer alarak canla başla çalışan bir kimlik olduğunu belirtti.

Çankırı üç dönem milletvekilliği yaptığını, ilk kadın TBMM İdare Amiri olduğunu hatırlatarak, kadının artık siyasette sandık başında oy kullanan birey olmaktan çıktığını, son 20 yılda kadınların temsil oranının arttığını kaydetti.