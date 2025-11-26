AK Parti Komisyonu Raporunu Görüşmek Üzere Toplandı

AK Parti'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi milletvekilleri komisyon raporunu çalışmak üzere bir araya geldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, toplantıda, Komisyon çalışmaları, rapor süreci, oluşturulacak politika belgesi, Komisyonun 19'uncu toplantısının gündemi ve bundan sonra atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantıya girişinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na yaptıkları ziyarete ilişkin sorular üzerine, "Bu konuyla ilgili açıklama yok. Raporumuzu çalışacağız. Bir açıklama yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüşme, Meclis'te basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü.