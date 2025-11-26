Haberler

AK Parti Komisyonu Raporunu Görüşmek Üzere Toplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri rapor çalışmaları ve politika belgesi ile ilgili bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü.

AK Parti'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi milletvekilleri komisyon raporunu çalışmak üzere bir araya geldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, toplantıda, Komisyon çalışmaları, rapor süreci, oluşturulacak politika belgesi, Komisyonun 19'uncu toplantısının gündemi ve bundan sonra atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantıya girişinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na yaptıkları ziyarete ilişkin sorular üzerine, "Bu konuyla ilgili açıklama yok. Raporumuzu çalışacağız. Bir açıklama yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüşme, Meclis'te basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Türkiye'nin yanı başında şiddetli patlama! 5 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin yanı başında büyük patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Çeçenistan'a giden MMA dövüşçüsüne RPG ile atış yaptırıldı

Kadirov çağırdı, tüm zamanların en iyi dövüşçüsü silahı eline aldı
Acil olarak hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü

Hastaneye kaldırılan tutuklu Muhittin Böcek'ten haber var
Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest

Böylesi görülmedi! Prens Selman'ın resti Beyaz Saray'ı salladı
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.