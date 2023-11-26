AK Parti, Kocaeli ve Sakarya'da yerel seçimler için temayül yoklaması yaptı

Ak Parti Kocaeli ve Sakarya il başkanlıkları tarafından 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesi temayül yoklaması yapıldı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yoklama sürecini AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in başkanlık ettiği komisyon yönetti.

Zengin, gazetecilere, yerel seçimlerin dinamikleri açısından genel seçimlerden biraz daha farklı, çok fazla aday adayı olduğunu söyledi. Kocaeli'nin çok önemli ve Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Zengin, kentte siyasetin de çok güçlü olduğunu kaydetti.

Yoklamaya katılımın çok iyi olduğunu dile getiren Zengin, "Çokça aday adayı var ve hepsi yan yanalar. Bugün biz Cumhurbaşkanı'mız adına, Genel Başkanı'mız adına, arkadaşlarımızla buradayız. Bu tabloyu görmek heyecan verici, coşkulu ortam. Biz de arkadaşlarımızla onu yönetmekten, içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Temayül yoklamalarını eskiden sandık koyarak yaptıklarını anımsatan Zengin, şöyle devam etti:

"Şimdi bilgisayar ortamında yapıyoruz. Her bir ilçemiz hem kendi için hem de büyükşehir için oy kullanıyorlar. İki şeyi amaçlıyoruz. Birincisi eğer varsa mevcutta kendi belediye başkanımızla alakalı değerlendirme yapmasını istiyoruz. Üç ayrı soruda belli kriterler var. Bir de hiç isim sormadan kimi aday görmek istediklerini soruyoruz. Bunu hem ilçeler için hem de büyükşehir için yapmış oluyoruz. Nihayetinde bunların hepsini sayılmaya da gerek kalmadan hemen bilgisayar ortamında çok rahat şekilde gün sonunda oylama bittiğinde göreceğiz."

Zengin, elektronik ortamda gerçekleştirilen temayül yoklamasının çok iyi hazırlanmış profesyonel çalışma olduğunu vurgulayarak, üçüncü kez son derece güzel şekilde uyguladıklarını sözlerine ekledi.

Temayül yoklamasına Kocaeli'deki AK Partililer yoğun ilgi gösterdi.

Sakarya

Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yoklama sürecini, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in başkanlık ettiği komisyon yönetti.

Keşir, AA muhabirine, AK Parti'nin önemli geleneği olan temayül yoklamasını her yerel ve genel seçim öncesi yaptıklarını, olumsuz havaya rağmen Sakarya teşkilatının yoğun katılım gösterdiğini vurguladı.

İstişareye önem veren parti olduklarına dikkati çeken Keşir, "Şu an AR-GE Birim Bakanlığımız genel merkezde anket çalışmalarını da yapıyor. Temayül çalışmalarımız da karar vermemize yardımcı olacak kalemlerden biri. Diğer saha çalışmalarımız, anket çalışmaları ve hepsinin içinde temayülü değerlendirerek buradan vatandaşın, delegenin, teşkilatın en çok teveccüh ettiği adayı bulmaya çalışacağız. Hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Keşir, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere değinerek, AK Parti belediyeciliğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesinden bu yana vatandaşta kabul bulan belediyecilik anlayışı olduğunu dile getirdi.

Sakarya'nın da hemen her yeriyle AK Parti belediyeciliğiyle tanışmış şehir olduğunu anlatan Keşir, "Vatandaşlarımızın yapılan hizmetleri göreceğine inanıyorum. Bu anlamda Cumhur İttifakı olarak Sakarya'ya hizmet etmek istiyoruz tekrar. Bu anlamda aday belirleme sürecinin sonunda da inşallah Sakaryalı seçmenin karşısına Cumhur İttifakı olarak çıkacağız." dedi.

Keşir, kadınların siyasetteki yerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadınlar olarak çok uzun zamandır 'Siyaset yerelde başlar.' diyoruz. O anlamda hem belediye başkanlığı hem de meclis üyeliği noktasında kadınların yerel siyasette olmasını teşvik ediyoruz ama hala kadınları merkez siyaset kadar yerel siyasette istekli ne yazık ki göremiyoruz. İstiyoruz ki, daha çok muhtar adayımız, meclis üyesi aday adayımız, belediye başkan aday adayımız çıksın.

Ama şu da bir gerçek; yerel seçim, kişinin şahsi kabulünün çok öne çıktığı bir seçim. O anlamda sokağına, mahallesine, ilçesine hizmet etmek isteyen tüm kadınları sizin aracılığınızla her kademede aday adaylığına davet ettik. Birkaç haftadır, aydır yapıyoruz bu çağrılarımızı. Umuyorum delegelerimizden, teşkilat mensuplarımızdan teveccüh alan kadın aday adaylarımız olur ve biz de onların bu süreçlerinde destek olmaya gayret ederiz."