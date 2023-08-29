AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kemal Kılıçdaroğlu'na Tepki Gösterdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun " Seçim, tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz" sözlerine tepki gösteren AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, "Seçim döneminde ittifak ortaklarını bile kandıran, 'Oylarımızı artırıyoruz' derken milletvekili sayısını düşürerek kendi seçmenini bile oyuna getiren Kemal Kılıçdaroğlu ; milletimizin verdiği kararı sorgulamak yerine kendi meşruiyetini gözden geçirmelidir. Delege oyunlarıyla partideki koltuğunu korusa da, temsil ettiği anlayışa bir arpa boyu yol aldıramayan Kemal Kılıçdaroğlu, bırakın meşru olmayı, son sözleriyle demokrasiyi de içine sindiremediğini göstermiştir" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, il yönetim kurulu ve ilçe başkanları toplantısında önemli açıklamalara imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun " Seçim, tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz" açıklamalarına tepki gösteren Başkan Talus, "Türk siyasetine damga vuran, bu yıl 22. yaşını da iktidarda kutlayan AK Parti olarak en büyük farkımız, sandıktan çıkan her sonuca bugüne kadar 'Milletimizin kararıdır' diyerek saygı duymuş olmaktır. Milletimizin üzerinde başka bir güç tanımamaktır. Her seçim kaybından sonra hatayı, kusuru kendinde değil de millette arayan, ülkeyi çoğunluğun verdiği karara göre değil de, kendilerini toplumdan üstün sayan bir avuç azınlıkla yönetmeyi alışkanlık edinen anlayış, 14-28 Mayıs seçimleri sonucu üzerine de yorumlar yapmaya; akla, izana uymayacak şekilde meşruiyetini tartışmaya açmak istemektedir" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu kendini sorgulasın"

Konuşmasını sürdüren Başkan Talus, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat ağzından dökülen bu ifade, yıllarca sırtını vesayet odaklarına dayayan, milletin kendisi yerine buralardan güç alarak varlığını sürdüren bir anlayışın günümüze yansımasıdır. Yıllar geçse de bu anlayışın asla değişmeyeceğinin göstergesidir. Cumhurbaşkanımız ve temsil ettiği dava milletimizin önüne her çıktığında, her sandıkta meşruiyetini defalarca ispat etmiştir. Seçim döneminde ittifak ortaklarını bile kandıran, 'Oylarımızı artırıyoruz' derken milletvekili sayısını düşürerek kendi seçmenini bile oyuna getiren Kemal Kılıçdaroğlu; milletimizin verdiği kararı sorgulamak yerine kendi meşruiyetini gözden geçirmelidir" şeklinde konuştu.

"Delege oyunlarıyla partideki koltuğunu koruyor"

Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeye sürdüren Başkan Talus, "Delege oyunlarıyla partideki koltuğunu korusa da, temsil ettiği anlayışa bir arpa boyu yol aldıramayan Kemal Kılıçdaroğlu, bırakın meşru olmayı, son sözleriyle demokrasiyi de içine sindiremediğini göstermiştir. Milletimiz koltuk sevdasını, ülke menfaatlerinden üstün gören bu anlayışa, bugüne kadar olduğu gibi önümüze gelecek ilk sandıkta yine hak ettiği dersi verecektir. Bizler demokrasiye ve milletimize olan inancımızı sürdürerek, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim hazırlıklarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ