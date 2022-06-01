AK Parti, Kızılcahamam'da kampa giriyor - Haberler

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, cuma günü Kızılcahamam'da başlayacak.

Kızılcahamam'da Eliz Otel'de düzenlenecek kampa, bakanlar, bakan yardımcıları, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, milletvekilleri ile birim başkan yardımcıları katılacak.

Demirören Haber Ajansı / Politika