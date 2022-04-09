AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, Genel Başkanvekili Yıldırım ile görüştü

KIRŞEHİR (AA) - Ak Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, iftar programında AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile bir araya geldiğini bildirdi.

Ünsal, yazılı açıklamasında, Kırşehirli Dernekler Federasyonunun Ankara'da düzenlediği iftar programına katıldığını kaydetti.

Kırşehirli siyasi ve bürokratlarla iftarda buluştuklarını ve Kırşehir'in gelişimi için değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Ünsal, organizasyonu yapan Kırşehirli Dernekler Federasyonu Başkanı Hilmi Gökçınar'a, yönetimi ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.

Programda, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Kırşehir'e yapılması gereken çalışmaları değerlendirme fırsatı bulduklarını vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Son Başbakanımız en yakın zamanda Ahi diyarı Kırşehir'i ziyaret edeceğini, Kırşehir'in gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi. Her fırsatta Kırşehir'in yanında olduğunu ve her zaman da destek olmaya devam edeceğini dile getirdi. Genel Başkanvekilimiz, 2023 seçimleri ile beraber şahlanma döneminde, Kırşehir'in kilit bir rol üstleneceğini, hemşehrilerimizin de gereken desteği vereceğine inancının tam olduğunu ifade etti. İftar programında gönlü Kırşehir ile birlikte atan bürokratlarımız, siyasilerimiz ve hemşehrilerimiz ile bir araya gelmemize vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun."