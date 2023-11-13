AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, yerel seçimlerde aday adaylığı başvurularının devam ettiğini açıkladı

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlıkları için partide aday adaylığı başvuru sürecinin devam ettiğini belirtti. Ünsal, yazılı açıklamasında, 'AK Belediyecilik' anlayışını tekrar Kırşehir ve tüm ilçelere kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlıkları için partide aday adaylığı başvuru sürecinin devam ettiğini belirtti.

Ünsal, yazılı açıklamasında, "AK Belediyecilik" anlayışını tekrar Kırşehir ve tüm ilçelere kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Belediye başkan aday adaylığı başvurularının 9 Kasım'da başladığını, 17 Kasım'da da sona ereceğini anımsatan Ünsal, şunları kaydetti:

"Temayül yoklaması ise 19 Kasım'da elektronik ortamda yapılacak. Başvurular resmi web sitemizde yer alan formların elektronik ortamda doldurulup sisteme yüklenmesiyle yapılacak. Başvurunun tamamlanması için aday adayları, ilgili teşkilat birimine giderek doldurduğu formun çıktısını imzalamaları gerekecek. Başvuru için belirlenen bağışlar, Gazze'deki kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AFAD'a gönderilecek. İl belediye başkanlığı için 30 bin, ilçe belediye başkanlığı için 20 bin, belde belediye başkanlığı için de 10 bin lira bağış alacağız."

Ünsal, aday adaylık sürecinin partilerine ve Kırşehir'e hayırlı olmasını diledi.