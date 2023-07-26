AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Yaz Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu
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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Bahçelievler Mahallesinde bulunan Koşu Yeri Camisi'nde eğitim gören yaz Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Ünsal, öğrencilerle Kur'an-ı Kerim okudu, sohbet etti ve dondurma ikram etti.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Bahçelievler Mahallesinde bulunan Koşu Yeri Camisi'nde eğitim gören yaz Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.
Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, Kur'an kursu öğrencileriyle Kur'an-ı Kerim okuduklarını, onlarla sohbet edip, dondurma ikram ettiklerini belirtti.
Ünsal, "Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum, yüzlerindeki tebessüm eksik olmasın. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i anlamayı ve onunla amel etmeyi, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip etsin. Geleceğimizin neferleri minik kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.