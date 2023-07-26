AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Yaz Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Bahçelievler Mahallesinde bulunan Koşu Yeri Camisi'nde eğitim gören yaz Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Ünsal, öğrencilerle Kur'an-ı Kerim okudu, sohbet etti ve dondurma ikram etti.