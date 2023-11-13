AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Mahalli İdareler Seçimi için adaylık başvurularının başladığını duyurdu

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimi ile ilgili bilgi vererek adaylık başvurularının alınmaya başlandığını belirtti. Ünsal, yerel seçimlerde AK belediyecilik anlayışını Kırşehir başta olmak üzere tüm ilçelere kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimi ile ilgili bilgi vererek adaylık başvurularının alınmaya başlandığını belirtti. Başkan Ünsal; "Yerel seçimler milletimize hizmet etme noktasında bizim için önemli. AK belediyecilik anlayışını tekrar Kırşehir başta olmak üzere, tüm ilçelerimize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

AK Parti'nin yerel seçim startını verdiğini söyleyen Ünsal açıklamasında; "Türkiye Yüzyılını inşa edecek yerel yöneticilerimizin belirleneceği yerel seçimlerde uygulayacağımız usul ve esaslar AK Parti Genel Merkezince belirlendi. Buna göre belediye başkan aday adaylıkları için başvurular 9 Kasım 2023'te başlayıp, 17 Kasım 2023'te sona erecek. Temayül yoklaması ise 19 Kasım Pazar günü elektronik ortamda yapılacak. Aday başvurularının dijital ortamda alınmasıyla kağıt israfının önüne de geçeceğiz. İl Genel Meclisi ve belediye meclisi üyelikleri aday adaylıkları için başvuru süreci ise 9 Kasım 2023'te başlayıp, 3 Aralık 2023'te tamamlanacak. Başvurular, basvuru.akparti.org.tr resmi web sitesinde yer alan formların elektronik ortamda doldurulup sisteme yüklenmesiyle yapılacak. Başvurunun tamamlanması için aday adayları, ilgili teşkilat birimine giderek doldurduğu formun çıktısını imzalamaları gerekecek. Başvuru için belirlenen bağışlar, Gazze'deki kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AFAD aracılığıyla iletilmek üzere kullanılacaktır. Bu sefer başvuru aidatı almıyoruz. Bağış alınacak" diye konuştu. - KIRŞEHİR