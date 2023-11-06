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AK Parti Kırklareli Milletvekili Gençlik Merkezini Ziyaret Etti

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Gençlik Merkezini ziyaret ederek çalışmaları takip etti. Aynı gün Kırklareli'nde emlak danışmanlığı sınavı yapıldı ve başarılı olan kursiyerlere yetki belgeleri verildi.