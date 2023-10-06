Haberler ›› Politika ›› AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı Ziyaret Etti

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı Ziyaret Etti

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı ziyaret etti. Sarıçam, Turan'a kent hakkında bilgi verdi ve kendisini kente davet etti. İngilizce kursu açılacak olan Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kursun başlama tarihi ve başvuru detayları paylaşıldı. Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp ise esnaf ziyaretinde bulunarak belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.