AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı Ziyaret Etti
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AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı ziyaret etti. Sarıçam, Turan'a kent hakkında bilgi verdi ve kendisini kente davet etti. İngilizce kursu açılacak olan Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kursun başlama tarihi ve başvuru detayları paylaşıldı. Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp ise esnaf ziyaretinde bulunarak belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı ziyaret etti.
Sarıçam, yaptığı yazılı açıklamada ziyarette Turan'a kent hakkında bilgi verdiğini ifade etti.
Turan'ı kente davet ettiğini belirten Sarıçam, ziyaretlerini sürdüreceğini kaydetti.
İngilizce kursu açılacak
Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce İngilizce kursu açılacak.
Halk Eğitim Merkezinden yapılan açıklamada, kursun 9 Ekim Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.
Kursa katılmak isteyenlerin başvurularının alındığı ifade edilen açıklamada, diğer kurslarında devam ettiği belirtildi.
Vize Belediye Başkanı Özalp, ziyaretlerde bulundu
Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp esnaf ziyaretinde bulundu.
Özalp, esnafları ziyaret edip belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.
İstekleri de dinleyen Özalp, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.