AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Akalar Mahallesi'nde esnafları ziyaret ederek vatandaşların isteklerini dinledi. Sarıçam, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu vurgulayarak, iletilen isteklerin çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, hastane başhekimlerini kabul ederek yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ise Lüleburgaz Düvenciler Anadolu Lisesi'nde incelemede bulunarak okul yöneticilerine başarılar diledi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Sarıçam, Akalar Mahallesi'nde esnafları ziyaret edip sohbet etti.

Vatandaşlarında isteklerini dinleyen Sarıçam, AK Parti'nin milletinin partisi olduğunu söyledi.

Her zaman milletin içinde olduklarını ifade eden Sarıçam, kendilerine iletilen isteklerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Cerit'e ziyaret

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, göreve başlayan hastane başhekimlerini makamında kabul etti.

Cerit, Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Batuhan Çetin ve Babaeski Devlet Hastanesi Başhekimi Camettin Atam ile bir süre sohbet etti.

Hastanede yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüşen Cerit, Çetin ve Atam'a görevlerinde başarılar diledi.

Milli Eğitim Müdürü Özefsun incelemede bulundu

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Lüleburgaz Düvenciler Anadolu Lisesinde incelemede bulundu.

Okulu gezen Özefsun, yetkililerden bilgi aldı.

Tüm okulların eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Özefsun, okul yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.