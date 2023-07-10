AK Parti Kilis İl Başkanlığı Serhan Diyarbakırlı Basın Mensuplarıyla Buluştu

AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, basın mensuplarıyla bir otelde gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Diyarbakırlı, 2024 yerel seçimleri için çalışmalara başladıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine görev verdiğini belirtti.

Ak Parti Kilis İl Başkanlığı Serhan Diyarbakırlı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir oteldeki toplantıda basın mensuplarını ağırlayan Diyarbakırlı, 2024 yılında yapılması planlanan yerel seçimler için start verdiklerini ifade etti.

Diyarbakırlı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine görevi tevdi ettiğini belirterek, "Öncelikle en kısa zamanda yeni yönetimi oluşturacağım. Burası, 13 milyon üyesi olan büyük bir parti ve dava hareketidir. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ülkemizi ve ilimizi taşımak için aralıksız taşıyacağız." dedi.???????