AK Parti Keşan İlçe Başkanı İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Kınadı

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı. Kılınç, Kur'an-ı Kerim'e yapılan her saygısızlığın insanlık suçu olduğunu belirtti ve İsveç makamlarının bu olaya onay vermesini lanetledi. Ayrıca, Türk Büyükelçiliği önünde gerçekleşen bu olayın milli bir mesele haline geldiğini vurguladı.

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, İsveç makamlarının Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetlediklerini belirtti.

Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılmış her saygısızlığın insanlık suçu olduğunu dile getiren Kılınç, "Hiçbir birey ne Müslümanların ne diğer inanç sahibi insanların kutsallarını aşağılamak özgürlüğüne sahip değildir. İsveç'teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir. Türk Büyükelçiliği önünde yapıldığı için milli mesele haline dönüşmüştür. Bu sapkınlığı teşvik edenler, göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarına da katlanacaklardır." ifadelerini kullandı.

Metruk binaların yıkımı sürüyor

Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki metruk binaların yıkımına devam ediliyor.

Ekipler son olarak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zincir sokaktaki bir metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına metruk binaların yıkım işlemlerine devam edileceği belirtildi.

Motosiklet sevdalıları Keşan'da buluşacak

Keşan Motosiklet Kulübü Başkanı Önder Kılıç ve ekibi, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Helvacıoğlu, eylülde Türkiye'nin dört bir yanından binden fazla motosiklet tutkununun katılacağı bir organizasyonu gerçekleştirmek için hazırlıklara başladıklarını, Keşan'da motosiklet heyecanı yaşatacaklarını belirtti.