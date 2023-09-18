AK Parti Kayseri Teşkilatı'nda Yürütme Kurulu Belirlendi

Fatih Üzüm Başkanlığı'ndaki AK Parti Kayseri Teşkilatı'nda yürütme kurulunda yer alan isimler belli oldu.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Yürütme Kurulu'nda görev yapacak isimler açıklandı. Açıklamaya göre yürütme kurulu; Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hasan Nuri Kuş, Teşkilat Başkanı Kadir Bayram, Seçim İşleri Başkanı Ebru Ünal, Tanıtım ve Medya Başkanı Murat Yıldız, Dış İlişkiler Başkanı İsa Gün, Sosyal Politikalar Başkanı Birol Düşüktaş, Yerel Yönetimler Başkanı Mahmut Kabak, Ekonomi İşleri Başkanı Ahmet Şahin, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Çifçi, İnsan Hakları Başkanı İbrahim Demir, Mali ve İdari İşler Başkanı Hamdi Somdaş, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Sadi Kara, Arge ve Eğitim Başkanı Furkan Mert Şimşek, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Şaban Elbiz, İl Sekreteri Hatice Kübra Hasnalçacı ve SKM Başkanı Nuh Kurtsoy şeklinde oluştu. - KAYSERİ