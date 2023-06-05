AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'de olmaya devam edeceklerini açıkladı

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ; "Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ilk toplantımızı geçen hafta yaptık, kayıtlarımızı yaptırdık. Fırsat bulduğumuzda ilk etapta geleceğimiz yer Kayseri, Kayseri'de olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın içinde olmaya gayret edeceğiz" dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu açıklamasında; "Toplumun sesi olan, Kayserimizin birçok olaydan haberdar olduğu, insanların duygu ve düşüncelerini diğer organlarla birleştiren basın mensuplarıyla bir araya gelmek istedik. İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da siyasiler olarak gazetecilerle olan diyaloğumuzu ilk günkü tempoda devam ettirme arzusundayız. Zaman zaman biz sizlerden haber aldık ama her zaman için bildiğimiz doğruları söylemeye gayret ettik. İnşallah niyetimiz bundan sonra da bu şekilde devam etmek. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ilk toplantımızı geçen hafta yaptık, kayıtlarımızı yaptırdık. Fırsat bulduğumuzda ilk etapta geleceğimiz yer Kayseri, Kayseri'de olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın içinde olmaya gayret edeceğiz. Şimdiden yüzyılın meclisi şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ