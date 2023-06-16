AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret Etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek basının görevine dikkat çekti ve şehrin yöneticileriyle iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve üyelerin de eşlik ettiği ziyarette konuşan Akar, seçim sürecinde kentin pek çok yerine gittiğini, idarecilerin büyük adımlar attığını, şehrin güzelleştirdiğini gördüğünü söyledi.

Basının görevine dikkati çeken Akar, yapıcı eleştirilerin hizmetlerin ilerlemesinde, yapılan işlerin anlaşılmasında önemli rol oynadığını dile getirdi.

Şehrin yöneticileri, milletvekilleriyle iş birliği içinde çalışacaklarını anlatan Akar, sorunları çözmek için birlikte hareket edeceklerini aktardı.

Bakan Akar bir gazetecinin, halkın kendisini bakan olarak beklediğini söylemesi üzerine, "Vatandaşımızın teveccühüne teşekkür ediyorum, seçim hakkı Cumhurbaşkanımıza ait. Olayların gelişine bakınca her şeyin doğal olduğunu görürsünüz." dedi.

Bir küskünlüğü olup olmadığının sorulması üzerine Akar, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.