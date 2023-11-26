AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda Temayül Yoklaması Yapıldı

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Hakikaten bize yakışır bir temayül yoklaması var. İnşallah genel merkezimiz temayül sonrası partimizin adaylarının kim olduğunu belirleyecek. Bizler de hep beraber onun peşinde 31 Mart tarihinde sandıklarda Ak Parti'nin oylarını patlatacağız" dedi.

Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için temayül yoklaması yaptı. Kadir Has Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yoklamaya, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti İl Başkanı Fatih üzüm ile belediye başkanları ve parti üyeleri katıldı. Programda konuşan Mustafa Elitaş, Türkiye'nin 81 ilinde yerel seçimler için temayül yapıldığını belirterek, "Türkiye'de toplam 150 bine yakın AK Partili üyelerimiz, delegelerimiz ve teşkilat mensuplarımız, belediye başkan aday adaylarını tespit etmek için genel merkezimize yardımcı olmak üzere görevlerini yerine getiriyor. Onların bu görevleri çok önemli. Hepsine teşekkür ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla burada da hakikaten AK Parti'ye ve Kayseri'mize yakışır bir temayül yoklaması gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

'TEŞKİLATIN GÖRÜŞLERİ ÖNEMLİ'

AK Parti'nin teşkilat mensuplarının görüşlerine önem verdiğini belirten Elitaş, "Bu temayül yoklaması, AK Parti'nin 22 yıllık siyasi ömrü boyunca her sene yaptığı, teşkilat mensuplarının kanaatlerinin önemli olduğunun göstergesi olarak ortaya çıktı. Ama şunu açık ve net ifade edelim ki aday belirlenmesinin birinci temayül yoklaması var. Etki oranı yüzde 30. İkincisi ise ilçelerle, belediyelerle ve büyükşehir belediyeliyle ilgili anket araştırmaları var. Onların etki oranı da yüzde 40. Genel merkezin, bu ikisinin bütünleşmesinden dolayı bir tercih hakkı var. Bu çerçevede de devam ediyor. Burada gördüm ki çeşitli ilçelerde belediye başkan adaylarımız var. Onların hep birlikte fotoğraf vermeleri, kol kola bulunmaları, beni ziyadesiyle mutlu etti. Hiç kimseyi birbirinden ayrı tutmadan, 'herkes beni tercih etsin' diye değil; 'içimizden kim çıkarsa, çıksın bizim belediye başkanımız' diyebilecek yüreklilikle ve mutlulukla hareket ettiğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'BİZE YAKIŞIR BİR TEMAYÜL YOKLAMASI VAR'

Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde sandıklardan başarı ile çıkacağını anlatan Elitaş, "Hakikaten bize yakışır bir temayül yoklaması var. İnşallah genel merkezimiz temayül sonrası partimizin adaylarının kim olduğunu belirleyecek. Bizler de hep beraber onun peşinde 31 Mart tarihinde sandıklarda AK Parti'nin oylarını patlatacağız. Cumhur İttifakı olarak da değerli belediye başkan adayı aday adaylarımıza ve belediye meclisi aday adaylarımıza başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. (DHA)