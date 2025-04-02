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AK Parti Kayseri İl Başkanı'ndan Özgür Özel'e Sert Eleştiriler

AK Parti Kayseri İl Başkanı'ndan Özgür Özel'e Sert Eleştiriler
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, sosyal medya üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak, onun muhalefet yeteneğinden yoksun olduğunu ve Türkiye'yi tehdit ettiğini ifade etti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geldiği noktanın bir siyasi muhalefet olmadığını, Türkiye'yi topyekun tehdit etmekte olduğunu ifade etti.

Okandan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye'yi topyekun tehdit etmektir. Özgür Özel, CHP'nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel'in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük "siyasi fanatizm" ve "sosyal bölücülük" olarak kayda geçmiştir. Özgür Özel'in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığı net şekilde görülmüştür. CHP'yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı "fişlemek" ve sosyal bölücülükten ibarettir." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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