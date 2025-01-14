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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan oldu

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan oldu
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AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda yeni İl Başkanı Hüseyin Okandan oldu.

Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda yeni İl Başkanı Hüseyin Okandan oldu.

17 Ocak'ta yapılacak olan AK Parti Kayseri İl Kongresi öncesinde AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan görüşmeler sonucunda Hüseyin Okandan'ın il başkanı olarak atanmasına karar verildi. İl başkanlığı bayrağını devreden Fatih Üzüm, "Kıymetli hemşehrilerim, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, yaklaşık 1,5 yıldır gururla yürüttüğümüz AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevini Genel Merkezimizde gerçekleşen görüşmeler neticesinde Hüseyin Okandan başkanımıza devretmiş bulunmaktayım. Büyük bir onurla yürüttüğüm bu görev süresince, Kayserimize ve partimize en iyi şekilde hizmet etmeye gayret ettim. AK Parti'mizin güçlü vizyonu doğrultusunda, değerli yol arkadaşlarımla birlikte şehrimizde önemli çalışmalara imza attık. Bu kutlu davanın bir neferi olarak, yeni İl Başkanımıza şimdiden başarılar diliyorum. Görev değişimi, bayrak yarışının bir parçasıdır. Bizler, her zaman davamızın ve milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Merkezimize, teşkilatımızdaki tüm kıymetli üyelerimize ve bizlere destek olan tüm Kayserili hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Rabbim, yeni dönemde de Kayseri'mizi daha ileriye taşımak için çalışan tüm kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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