AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan Gençlik Temsilcileriyle Buluştu

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, gençlik kolları temsilcileriyle buluşarak gençlerin siyasetteki rolüne vurgu yaptı. Okandan, gençlerin partinin geleceği için önemli bir güç olduğunu belirtti.

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları Kampı kapsamında Ankara'da bulunan gençlik teşkilatı temsilcileriyle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Başkan Okandan burada yaptığı açıklamada, gençlerin siyasetteki aktif rolüne ve vizyoner bakış açısına dikkat çekerek, "Gençlerimizin azmi ve enerjisi, partimizin geleceğine olan inancımızı her zamankinden daha da güçlendiriyor. Onların dinamizmi ve kararlılığı, partimizin yarınlarını şekillendiren en önemli güçtür. Bizler Gençlerimizin çalışmalarını yakından takip ederek her zaman onların yanında oluyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

