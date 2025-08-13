AK Parti Kayseri İl Başkanı, CHP Lideri Özgür Özel'in Açıklamalarını Eleştirdi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Silivri ziyareti sırasında yaptığı açıklamaların toplumsal huzuru zedelemeye yönelik olduğunu söyledi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, CHP Lideri Özgür Özel'in Silivri ziyaretinde yaptığı açıklamalarla alakalı sosyal medyadan açıklama yaptı. Okandan, yaptığı açıklamada Özel'in Türkiye'nin demokratik değerlerini hedef aldığını söyledi. Özel'in açıklamalarının toplumsal huzuru bozmaya yönelik olduğunu dile getiren Okandan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Özgür Özel'in bugün yapmış olduğu açıklamalar, ülkemizin demokratik değerlerini hedef alarak toplumsal huzuru zedelemeye yöneliktir. Silivri ziyaretinde dile getirdiği ifadeler ise gerçeklerden uzak, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Şunu açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz: Demokrasiye, hukuka ve milletimizin değerlerine zarar verecek hiçbir söylemi asla kabul etmeyiz. Siyasi tartışmalar; provokasyon, iftira ve karalamadan uzak, yapıcı ve seviyeli bir üslupla yürütülmelidir." - KAYSERİ