Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Görevine Başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde, İl Başkanlığı görevine seçilen Hüseyin Okandan; AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlenen törenle görevini Fatih Üzüm'den devraldı.

Törende; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, önceki dönem AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri yönetim kurulu üyeleri ve önceki dönem yönetim kurulu üyeleri katıldı. Coşku ve heyecan içinde gerçekleşen devir teslim töreninde, Fatih Üzüm görevini Hüseyin Okandan'a devretti. Programa katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak şunları söyledi;

"Fatih Üzüm kardeşimizin başarılarını tüm Türkiye gördü. Hüseyin kardeşimiz de çok başarılı bir şekilde görevi teslim aldı. Hüseyin Başkanımızın partimizde yaptığı faaliyetleri ve emeklerini herkes çok iyi biliyor. Nöbet değişimi yapıldıktan sonra esas değişmedi. Bizim maksadımız milletimize hizmet. Elimizden gelen neyse, milli ve manevi değerlerimiz istikametinde yapılması gereken ne varsa onları yapmaya çalışacağız. 20 sene önce neredeydik, şimdi nerelere geldik. İnşallah bekamız ve refahımız en üst seviyeye çıkacak. Kayserili hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde tercüme edeceğiz. Gençlerimizin eğitimine önem vereceğiz, kendi eğitimimize de çok önem vereceğiz. Bazı şeyleri bilmemiz lazım, inancımızı tazelememiz lazım. Bizim güçlü bir tarihimiz var. Arkadaşlarım, Fatih kardeşim yaptıklarından dolayı haklarını helal etsinler. Gece gündüz demeden her zaman arayabildik. Kendi hayatında başarılar diliyorum. Hüseyin kardeşimizle seçim sürecinde gece gündüz demeden yaptığımız çalışmalarımızda bir arkadaşlığımız başladı. Çok şükür o günden bu güne kadar da hiçbir pürüz olmadan devam etti ve ediyor. Kendisine başarılar diliyoruz."

Kayseri için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade eden AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise; "Gerçekten özellikle bu süreçte Fatih Bey'le güzel bir muhabbetimiz oldu, ama insanların nefsini kontrol etmesi gerçekten çok zordur. Biz Fatih Bey'le bu samimiyeti sağlamış olmamız, gerçekten bu teşkilatın selameti için çok kıymetli. Bakanımızın özellikle bu güzel söylemlerine mazhar olmak bizim için çok değerli. Bu kadar kıymetli sözlerin ardından, gerçekten bu güven bizim üzerimizdeki sorumluluğu ve vebali artırıyor. İnşallah Allah muvaffak etsin. Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğumuz taahhütleri de inşallah yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreni çiçek takdiminden sonra sona erdi. - KAYSERİ