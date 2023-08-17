AK Parti Kars İl Yönetimi Açıklandı

Ak Parti Kars İl Yönetimi belli oldu. Başkan Muammer Sancar, düzenlendiği basın toplantısında il yönetimini açıkladı.

Ak Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, parti binasında ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi. Kars il yönetimin hayırlı olması dileklerinde bulunan Sancar, "40 gündür genel başkanımızın tensipleriyle AK Parti İl Başkanlığı görevine atandım. Bu süreçte yönetim kurulu listemizi açıklamak için sizlerle bir araya geldik. Yönetim kurulu listemizi 20 gündür genel merkeze göndermiştik. Genel merkezdeki kontroller sonucu 40 kişilik asıl, 20 kişilikte yedek yönetim kurulu listemizi genel başkanımız onayladı. Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'in olurlarıyla yönetim kurulu listemiz hazır. Bizler Kars AK Parti teşkilatları olarak 2024 çimlerine doğru giderken kongre sürecine kadar yüzde 60'lık eksi yönetim kurulunun değişimiyle yeni yönetim listesi oluşturduk hayırlı olsun" dedi.

Sancar, "11'inci ayda yerel seçimlerin stardı verilecek. Bizler bu süreçte AK Parti il teşkilatı olarak ilçelerimizde bir çalışma yapacağız. Bu yaptığımız değişikliklerin aynısını içlerimizde de yapacağız. Bunları yaptıktan sonra bizler Kars'a hizmet edebilecek, Kars'ın 5 yıl daha kaybedecek zamanı yok. Biz Kars'ı inşallah yerel yönetimde iktidarla buluşturacağız" diye konuştu. - KARS