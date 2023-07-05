AK Parti Karabük Milletvekilleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı Ziyaret Etti
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AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti. Ziyarette, Karabük'te yapılacak sağlık yatırımları ve vatandaşlardan gelen talepler görüşüldü.
AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.
İl Başkanlığından yapılan açıklamada, bakanlık makamında kabul edilen Şahin ve Keskinkılıç'ın, yeniden görevi üstlenen Koca'ya "hayırlı olsun" dileklerini ilettikleri belirtildi.
Açıklamada, "Karabük'te yapılacak sağlık yatırımlarının görüşüldüğü ziyarette, milletvekilleri vatandaşlardan gelen talepleri Koca'ya aktardı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Politika