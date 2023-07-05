AK Parti Karabük Milletvekilleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı Ziyaret Etti

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti. Ziyarette, Karabük'te yapılacak sağlık yatırımları ve vatandaşlardan gelen talepler görüşüldü.