AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin Safranbolu'da esnaf ziyareti yaptı
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AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Safranbolu ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Şahin, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu İlçe Başkanı Yasin Aydın ve teşkilat mensupları ile Safran Park AVM'de esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, Kurban Bayramlarını tebrik etti.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Safranbolu ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.
Şahin, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu İlçe Başkanı Yasin Aydın ve teşkilat mensupları ile Safran Park AVM'de esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, Kurban Bayramlarını tebrik etti.
Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Şahin, vatandaşların talep ve temennilerini dinlediklerini belirterek, "Bayram süresince Karabük'te olacağım. 9 gün tatil süresince ilçelerimizi, köylerimizi ziyaret edeceğiz, vatandaşlarımızla sohbet edeceğiz, bayramda onlarla olmaya gayret göstereceğiz. Halkımızla iç içe olmayı arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.
Salt ise teşkilatlarıyla esnaflara "hayırlı işler" dilediklerini ve Kurban Bayramlarını tebrik ettiklerini aktardı.