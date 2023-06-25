AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin Safranbolu'da esnaf ziyareti yaptı

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Safranbolu ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Şahin, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu İlçe Başkanı Yasin Aydın ve teşkilat mensupları ile Safran Park AVM'de esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, Kurban Bayramlarını tebrik etti.