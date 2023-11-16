AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Uluçay oldu

Ak Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine Safranbolu İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay'ın atandığı bildirildi.

Hülya Uluçay mazbatasını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine Hülya Uluçay atanmıştır. İl Kadın Kolları Başkanımız Hülya Uluçay'a yeni görevinde muvaffakiyetler diliyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, ilk günkü heyecanla, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir şiarıyla milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz" denildi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'ta sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımlayarak, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Hülya Uluçay başkanıma başarılar dilerim. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Kadın kollarımız ilk günkü heyecanla teşkilatımızın en önemli parçası olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - KARABÜK