AK Parti Karabük İl Başkanlığı Kurban Bayramı Programı

AK Parti Karabük İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği programda konuşmalar yapıldı ve bayramlaşma gerçekleştirildi.

Ak Parti Karabük İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenledi.

Bir düğün salonundaki programda konuşan AK Parti Milletvekili Cem Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Bayramın birleştirici duygularından bahseden Şahin, yerel seçimlerin yaklaştığını, il ve ilçelerdeki belediyelerin tamamını almak için şimdiden çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Milletvekili Ali Keskinkılıç ise İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını lanetledi.

İl Başkanı Ferhat Salt, teşkilatlarına gösterdikleri üstün gayret için teşekkür etti.

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve 27. Dönem AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş de konuşmalarında teşkilatların bayramlarını kutladı.

Öte yandan Ovacık, Eskipazar, Eflani, Safranbolu ve Yenice ilçe başkanlıkları tarafından da bayramlaşma programı yapıldı.

Ovacık'ta düzenlenen bayramlaşmaya Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin de katıldı.