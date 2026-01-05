AK Parti Karabük'te üye sayısını 43 bin 364'e çıkardı

Ak Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük'teki üye sayısındaki artışın teşkilatların sahaya dayalı çalışmalarının sonucu olduğunu belirtti.

Salt, 2025 yılı boyunca Karabük'ün 6 ilçesinin tamamında yürütülen saha faaliyetleri kapsamında 3 bin 902 yeni üyenin AK Parti'ye katıldığını ifade etti. Bu artışla birlikte Karabük'teki toplam üye sayısının 43 bin 364'e ulaştığını bildirdi.

Üye artışının masa başında değil, sahada yürütülen çalışmalarla sağlandığını vurgulayan Salt, ev ve iş yeri ziyaretleri ile mahalle ve köy buluşmalarında kurulan birebir temasların bu başarıda belirleyici olduğunu kaydetti.

Salt, Yargıtay Başkanlığının açıkladığı resmi verilere göre AK Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 kişi artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını da hatırlattı.

Bu artışın, Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın göstergesi olduğunu ifade eden Salt, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürüttüğünü vurguladı. - KARABÜK