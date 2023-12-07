AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, belediye başkan aday adayları ile toplantı gerçekleştirdi
AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'ın başkanlığında Karabük belediye başkan aday adayları ile bir toplantı düzenlendi. Toplantıda birlik ve beraberlik mesajı verildi ve Karabük'ün 7 belediyesini AK Parti belediyeciliği ile buluşturma hedefi vurgulandı.
Ak Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'ın başkanlığında Karabük belediye başkan aday adayları ile toplantı gerçekleştirildi.
Birlik ve beraberlik mesajının verildiği toplantı sonrası konuşan AK Parti İl Başkanı Salt, 'Aşkınan çalışan yorulmaz' diyerek, Karabük'ün 7 Belediyesini de AK Parti belediyeciliği ile buluşturmak adına tevazu, samimiyet, gayret ve aşkla çalıştıklarını vurguladı.
AK Parti İl Başkanı Salt, tüm aday adaylarına sürecin hayırlı olmasını diledi. - KARABÜK