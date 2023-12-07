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AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, belediye başkan aday adayları ile toplantı gerçekleştirdi

7 Aralık 2023 13:51 Son Güncelleme: 13:53 Abone Ol

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'ın başkanlığında Karabük belediye başkan aday adayları ile bir toplantı düzenlendi. Toplantıda birlik ve beraberlik mesajı verildi ve Karabük'ün 7 belediyesini AK Parti belediyeciliği ile buluşturma hedefi vurgulandı.