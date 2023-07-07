AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Görüşmede, Karabük'ün adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve güçlendirmek adına şehrin güncel ihtiyaçları istişare edildi.

Ak Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Tunç'a görevinde başarılar dileyen Salt, Bakan Tunç'u Karabük'e davet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Salt, "Karabüklü hemşehrilerimizin adalet hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştırmak ve güçlendirmek adına şehrimizin güncel ihtiyaçlarını istişare ettik." ifadelerini kullandı.

TBMM'de AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik ile de görüşen Salt, daha sonra Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci ve Karabük İl Genel Meclis üyeleri ile AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç'ı ziyaret etti.

Salt'a Ankara programlarında, AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu ve AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Ar da eşlik etti.