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AK Parti Karabük İl Başkanı delege seçimlerini tamamladı

AK Parti Karabük İl Başkanı delege seçimlerini tamamladı
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AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, 8. Büyük Olağan Kongre süreci çerçevesinde ilçe kongreleri için delege seçimlerinin tamamlandığını açıkladı ve birlik, beraberlik vurgusu yaptı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, 8. Büyük Olağan Kongre süreci çerçevesinde ilçe kongreleri için delege seçimlerinin tamamlandığını bildirdi.

Salt, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin belirlenen kongre takvimi ve parti tüzüğünce mahalle ve köy delege seçimlerinin gerçekleştirildiğini aktardı.

Daha güçlü yarınlara, birlik ve beraberlik içerisinde emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini anlatan Salt, şunları söyledi;

"AK Parti Karabük teşkilatları olarak, her zaman olduğu gibi bu süreçte de birlik, beraberlik ve kararlılıkla hareket ediyoruz. 8. Olağan İlçe Kongrelerimiz için delege seçimlerini birlik, beraberlik ve huzur içerisinde tamamladık. Teşkilatımızın tüm kademelerinde sergilediğimiz güçlü dayanışma, hedeflerimize ulaşma yolunda bize güç katmaya devam ediyor. Kongrelerimizi büyük heyecan ve inançla karşılayarak, Karabük'ümüzün geleceği için hep birlikte daha güçlü çalışmaya devam edeceğiz." - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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