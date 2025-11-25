Haberler

AK Parti Kadın Kolları'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Vurgusu

Güncelleme:
AK Parti Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu vurguladı. Mücadelenin yalnızca bir günle sınırlı olmadığına dikkat çekerek toplumsal dayanışma çağrısında bulundu.

Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığı, Erzurum İl Başkanlığı'nda" 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" münasebetiyle bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, 25 Kasım'ın kadına yönelik şiddete karşı yükselen kararlılığın, dayanışma ve sorumluluk anlayışının simgesi olduğu belirtilerek, " Ancak biz bu mücadeleyi sadece bir günle sınırlamıyoruz. Biz, bu davayı; kadının izzetini, çocuklarımızın geleceğini, ailenin onurunu, milletimizin dirliğini koruma davası olarak görüyoruz. ve AK Parti Kadın Kolları olarak, 81 ilde eş zamanlı biçimde diyoruz ki: Kadına yönelik şiddet; kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçudur. Şunu açıkça ifade etmek isteriz: Bugün Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele; bir iyi niyet beyanından ibaret değildir, bilakis AK Parti iktidarlarının tam 23 yıldır adım adım inşa ettiği bir devlet politikasıdır. 2002 seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi açıkça ortaya koyarak bu alanda kapsamlı bir dönüşüm başlattık. Aradan geçen 23 yılda hukuki altyapıyı güçlendirdik, cezai yaptırımları artırdık, koruyucu ve önleyici mekanizmaları yaygınlaştırdık" denildi.

"Ve tüm kadınlara "yalnız değilsiniz" diyoruz"

Kadın ve erkeğin her alanda birbirini tamamladığı bilinciyle erkeklere seslenilen açıklamada, daha sonra şöyle denildi " Evinizde, iş yerinizde, sokakta, sosyal medyada Kadına yönelik sözlü, psikolojik, ekonomik, dijital ve fiziksel şiddete karşı ses çıkarın. Susan değil, duran değil, "dur" diyen olun. Bu mücadelede en büyük pay şüphesiz ki erkeklerindir. AK Parti Kadın Kolları olarak; inancımızın, kültürümüzün ve medeniyetimizin asla kabul etmediği kadına yönelik şiddeti siyaset üstü bir mesele olarak değerlendiriyor, açık ve net bir şekilde reddediyoruz. AK Parti Kadın Kolları olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha adil, daha güvenli bir hayatı güçlü kadınlarla birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Hiçbir kadın kendisini çaresiz hissetmeyene kadar; bu topraklarda kadına yönelik şiddet tamamen son bulana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi, 25 Kasım vesilesiyle Türkiye'nin dört bir yanından yükselen güçlü bir sesle bir kez daha ilan ediyoruz. ve tüm kadınlara "yalnız değilsiniz" diyoruz" - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
