AK Parti Kadın Kolları'ndan Gazze'ye destek çağrısı

Ak Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistinli kadınlara destek olmak amacıyla bir basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasını AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler yaptı. Kadınlar Gazze'nin sessiz çığlığına ses olabilmek için bir araya geldi. Başkan Diler, konuşmasında "Duvarlara kanla yazılmış isimler, bir annenin, bir babanın yitik hayali, bir çocuğun hiç göremeyeceği bahar. Bu acının adı Gazze'dir" ifadelerini kullandı.

Saliha Diler, 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerle kadınların Gazze'de yaşanan acılara karşı duyarlılık gösterdiğini belirterek, " Gazze'de evlatlarını kaybeden annelerin, öksüz kalan çocukların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zincirindeyiz. Bu zulmü görmezden gelenlere soruyoruz, Kalbiniz nerede?" dedi.

Başkan Diler, Türkiye'nin Gazze konusunda sergilediği duruşa da dikkat çekilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaletsizlik karşısında sessiz kalmadığı vurguladı.

Başkan Diler, "Bizler İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum'dan ve Türkiye'nin 81 ilinden sesleniyoruz, barış kadınla mümkündür" diye konuştu. - ADIYAMAN