AK Parti Kadın Kolları Başkanlığından 81 ilde "bağımlılıkla mücadele" seminerleri

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, 81 ilde "bağımlılıkla mücadele" seminerleri gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, toplum sağlığını tehdit eden madde, tütün, alkol, dijital ve davranışsal bağımlılıklara karşı farkındalığı artırmak, koruyucu ve önleyici sağlık politikalarını sahada daha güçlü hale getirmek amacıyla 81 ilde "bağımlılıkla mücadele" seminerleri düzenleyecek.

Bu kapsamda bağımlılıkla mücadele seminerlerinin ilki AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan başkanlığında Ankara'da düzenlendi.

Ercan, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bir sağlık politikası değil; aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizerek, koruyucu ve önleyici sağlık politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Seminerde, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Büyükelçi Dr. Mehmet Güllüoğlu, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyeleri Prof. Dr. Toker Ergüder ve Dr. Mustafa Uzun sunumlarıyla katkıda bulundu.

Genel Merkez Kadın Kolları Sağlık Politikaları Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleşen seminerde yapılan değerlendirmelerde, bağımlılığın yalnızca bireyi değil, aile yapısını, toplumsal huzuru ve ekonomik sürdürülebilirliği doğrudan etkileyen çok boyutlu bir halk sağlığı sorunu olduğu vurgulandı. Bu nedenle bağımlılıkla mücadelenin, tedavi, rehabilitasyon, sosyal uyum, koruyucu ve önleyici politikaların eş güdüm içinde yürütülmesini zorunlu kıldığı üzerinde duruldu.

Yerel ihtiyaçlara uygun eğitim modelleri geliştirilecek

Ulusal düzeyde politika üretimi ile yerel uygulamalar arasında güçlü bir köprü kurulması hedeflenen program kapsamında, 81 ilde eş zamanlı olarak Yeşilay işbirliğinde uygulayıcı eğitimler yürütülecek ve "Bağımlılığa Karşı Güçlü Aile" halk buluşmaları gerçekleştirilecek.

Her ilde birim başkanları tarafından çalışmaların sürdürülebilirliği sağlanacak; uygulamalar, aylık faaliyet raporlarıyla düzenli olarak izlenecek.

Sağlık Politikaları Başkanlığı, bağımlılıkla mücadelede ulusal düzeyde politika üretimi ve çok paydaşlı işbirliklerinin yönetilmesinde bir sorumluluk üstlenirken; il birim başkanları da sahadaki ihtiyaçların doğru tespit edilmesi, sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyonun güçlendirilmesi ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması noktasında aktif rol alacak.

Eğitim programı sonunda birim başkanlarının, yerel ihtiyaçlara uygun eğitim modelleri geliştirme, il bazlı örnek uygulamalar oluşturma ve kurumlar arası işbirliklerini etkin biçimde yürütme konusunda yetkinlik kazanmaları hedefleniyor.