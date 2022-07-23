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AK Parti Kadın Kolları MYK Üyesi Yıldız, Sakarya'da partililerle buluştu

AA - Erol Ulu - Politika
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AK Parti Kadın Kolları MYK Üyesi Yıldız, Sakarya'da partililerle buluştu

AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Dora Kübra Yıldız, Sakarya'da partililerle bir araya geldi.

AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Dora Kübra Yıldız, Sakarya'da partililerle bir araya geldi.

Söğütlü İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca Poyrazlar Gölü'ndeki bir tesiste düzenlenen programa, Yıldız'ın yanı sıra Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turhan, İlçe Başkanı Selçuk Kurt, İlçe Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Başkan ve partililer katıldı.

Yıldız, programda yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Kadınlarla beraber güzel işler yapacaklarını belirten Yıldız, "Zorlu mücadelemiz olacak ama inanıyoruz. Bir liderimiz var, onu bir kez daha seçtireceğiz. Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Özten de her zaman kadınların yanlarında olduklarını belirterek, kadın kollarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

İlçe Başkanı Kurt da kadın kollarının yaptığı çalışmaların her zaman kendilerine güç kattığını söyledi.

AA / Erol Ulu - Politika

Merkez Yürütme Kurulu Yıldız Sakarya AK Parti Politika Haberler

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