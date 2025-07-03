Kadın Kolları Liderlik Akademisi Kampı Devam Ediyor

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Kadın Kolları Liderlik Akademisi kampı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açılışın ardından ikinci gününde devam etti.

Kızılcahamam'da süren kampın bugünkü açılış dersini, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan verdi. Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Tülay Kaynarca ise "Teşkilata Giriş" başlıklı dersiyle katılımcılara hitap etti.

Programda, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Abdulkadir Özbek ve Emine Tuğba Arslan Demirci konuşmacı olarak yer aldı.

Katılımcılar gün boyunca video üretimi, siyasetçiler için yapay zeka uygulamaları, diksiyon ve etkili hitabet ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun kırsaldaki devlet desteklerine ilişkin atölyelerde eğitim alma imkanı buldu.

Günün sonunda AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katılımcılarla bir araya geldi.

Kadın Kolları Liderlik Akademisi kampı, yarın sona erecek.