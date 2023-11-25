AK Parti Kadın Kolları, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadeleyi Sürdürecek

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir İstanbul İl Başkanlığında basın açıklaması yaptı. Şiddetin her türlüsünü reddettiklerini söyleyen Keşir, 'AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede 21 yıldır kararlı bir duruş sergiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık vurguladığı gibi 'kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğu" düşüncesiyle birçok adım attık. Kadının eğitim hakkı başta olmak üzere, fırsat eşitliği, iş gücü piyasasına ve karar alma mekanizmalarına katılımı hükümetlerimizin öncelikli politika alanlarındandır. Şiddet sadece ülkemizin değil maalesef tüm dünyanın sorunudur, tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok. AK Parti olarak Anayasa'dan TCK'ya, İş Kanunu'ndan sosyal politika uygulamalarına kadar yüzlerce düzenleme ve kanunu hayata geçirdik" dedi.

Ayşe Keşir 'AK Parti olarak inanıyoruz ki eğitim, kadın erkek eşitliği konusunda şiddetin önlenmesi için atılan en temel adımdır. Bu düşünceyle kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal dayanışmanın gücü önemlidir. Bugüne kadar olduğu gibi sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak kapsamlı çözümler üretmeye devam edeceğiz. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle şiddetin sadece ev, sokak ve işyerleri ile sınırlı olmadığını vurgulamak istiyoruz. Çatışmalarda zorla silahlandırma, çatışmaya zorlama, tecavüz ve intihar görünümlü infazlar da kadına yönelik şiddetin en ağır biçimidir. YPG-PKK gibi terör örgütlerinin uluslararası raporlara giren kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetini, infazını bir kez daha kınıyoruz. AK Parti Kadın Kolları olarak kadına yönelik her türlü şiddeti reddediyoruz. Tek bir kadının dahi şiddet görmesine tahammülümüz yok. Ev içinde, çatışmalarda, terör faaliyetlerinde ve her türlü zeminde şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, şiddeti araçsallaştıran, olumlayan zihniyete karşı kadın erkek omuz omuza mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününe ilişkin hazırlanan klip gösterildi.